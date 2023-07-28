Здоровье 28 июля 2023, 16:03 Врач Демьяновская рассказала, что передозировка витамином C может сказаться на работе органов ЖКТ

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Врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в разговоре с изданием «Газета.Ru» рассказала, что передозировка витамином C может сказаться на работе органов ЖКТ.

При бесконтрольном приеме этого витамина, так же как и витаминов группы В, могут развиться осложнения.

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Что касается жирорастворимых витаминов А и D, то они, накапливаясь в печени, могут спровоцировать токсическое повреждение тканей и сбой в работе внутренних органов. У человека может нарушиться работа почек и сосудов, а также отложиться кальций в тканях сердца, легких, суставов, добавила Демьяновская.