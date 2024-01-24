Здоровье 24 января 2024, 15:32 Врач Демьяновская рассказала, что люди, проживающие в больших городах, больше предрасположены к головным болям

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Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в беседе с изданием Life рассказала, что жители мегаполисов больше предрасположены к метеочувствительности, чем люди в сельской местности.

По словам медика, приступы мигрени чаще случаются в период оттепели или потепления.

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«Чем выше температура воздуха, тем меньше в организме вырабатывается серотонина — гормона, который регулирует чувствительность к боли», — сказала она.

У людей, проживающих в сельской местности, если больше вариантов отдохнуть в тишине и спокойствии. Жителям больших городов порой бывает сложно найти тихое место и посидеть несколько минут, подышать воздухом. Если же проблема неоднократная и повторяется из раза в раз, следует показаться специалисту.