Здоровье 07 июня 2023, 14:50 Врач Демьяновская рассказала, что главными аллергенами в июне являются пыльца тополя и липы

Читать 360tv в

В июне у многих людей обостряется аллергия, потому что цветут многие растения, и в воздухе много пыльцы. Об этом RT рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

По ее словам, многие пытают простуду и аллергическую реакцию. Люди принимают появление насморка, кашля, усталости и слезящихся глаз за ОРВИ. Но если простуда не длится больше недели, то аллергия будет мучить человека до тех пор, пока концентрация в воздухе пыльцы не снизится.

Реклама

Цветение луговых трав и злаковых растений, тимофеевки, пырея, овсяницы, ржи и пшеницы провоцирует поллиноз. Также причина может быть в пыльце деревьев. Аллергию, как добавили «Народные новости», вызывает ольха, ива, дуб, ясень, осина, лещина, сосна, липа, тополь и яблоня.

Авторы: