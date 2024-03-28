Здоровье 28 марта 2024, 14:33 Врач Демьяновская рассказала, что частое употребление шоколада и бананов поможет сделать сны ярче

Читать 360tv в

Врач-невролог «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с «Известиями» рассказала, что сны можно сделать ярче, если добавить в каждодневный рацион питания шоколад, бананы и мясные изделия.

Как пояснила медик, все эти продукты влияют на активность мозга во время фазы быстрого сна. У некоторых людей яркие сны появляются в период интенсивной эмоциональной перегрузки или стресса. Также на яркость снов может влиять прием некоторых лекарств или алкоголь.

Реклама

Демьяновская пояснила, что видеть сны каждую ночь — нормальное явление. Они помогают мозгу обрабатывать эмоции, консолидировать память и закреплять полученные знания.