Здоровье 12 декабря 2023, 18:55 Врач Демьяновская рассказала, что аптечные тесты способны выявлять новые штаммы коронавируса

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Тесты на коронавирус, которые продаются в аптеках, определяют и новые его штаммы. Об этом Life рассказала врач Екатерина Демьяновская.

По ее словам, чувствительность тестов остается прежней. Они бывают двух типов: одни направлены на определение белков, другие — антител. Но и оба вида остаются эффективными при выявлении коронавируса.

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«Если речь о тестах, которые выявляют антитела IgM и IgG в крови, то их чувствительность также сохранится, так как для этого теста конкретная структура вириона (вирусной частицы) не имеет решающего значения, он направлен на выявление антител к коронавирусам», — сказала врач.

Она добавила, что тесты из аптек все равно не дают 100% гарантии. Поэтому при подозрении на коронавирус нужно обязательно делать анализ в поликлинике.

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