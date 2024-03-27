Здоровье 27 марта 2024, 17:13 Врач Демьяновская предупредила, что прием антидепрессантов может влиять на снижение либидо

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Антидепрессанты стали в последнее время одними из самых популярных препаратов среди россиян, однако многие не задумываются над тем, сколько побочных эффектов есть у этих лекарств. Об этом Life рассказала невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что антидепрессанты — очень сильнодействующие препараты. Их ни в коем случае нельзя пить самостоятельно или принимать без контроля. Потому что в противном случае человек не только не получит желаемого результата, но и приобретет новые проблемы.

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«Среди побочных эффектов антидепрессантов — тревожность (особенно в начале приема), учащенный пульс, тошнота и рвота, проблемы со сном, нарушение пищеварения, судороги, снижение либидо, повышение массы тела, галакторея (лактация вне периода после беременности, причем как у женщин, так и у мужчин)», — объяснила врач.

Только под присмотром специалиста можно определить, в какие сроки нужно сменить препарат, если побочные эффекты не исчезают. Какие-то симптомы можно скорректировать при помощи дополнительных лекарств, другие — требуют замены антидепрессантов.

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