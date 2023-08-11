Здоровье 11 августа 2023, 22:44 Врач Демьяновская: организм тяжело перенесет повторное заражение лихорадкой денге

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Организм может в разы тяжелее перенести повторное заражение лихорадкой денге. Таким мнением поделилась врач-невролог Екатерина Демьяновская. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Собеседница издания отметила, что риск заразиться лихорадкой от другого человека близок к нулю. Шанс есть лишь в случае переливания крови или донорстве органов от больного в острой фазе.

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Главными переносчиками болезни являются самки желтолихорадочных комаров, написал сайт kp.ru.