11 августа 2023, 22:44
Врач Демьяновская: организм тяжело перенесет повторное заражение лихорадкой денге
Организм может в разы тяжелее перенести повторное заражение лихорадкой денге. Таким мнением поделилась врач-невролог Екатерина Демьяновская. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Собеседница издания отметила, что риск заразиться лихорадкой от другого человека близок к нулю. Шанс есть лишь в случае переливания крови или донорстве органов от больного в острой фазе.
Реклама
Главными переносчиками болезни являются самки желтолихорадочных комаров, написал сайт kp.ru.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама