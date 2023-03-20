Здоровье 20 марта 2023, 13:58 Врач Демьяновская объяснила, чем опасна дневная сонливость Врач Демьяновская: патологическую дневную сонливость, как правило, трудно преодолеть freepik

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Врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в разговоре с «Известиями» рассказала, что следует различать два таких понятия, как физиологическая и патологическая сонливость.

Желание поспать днем при обычной нагрузке и семичасовом отдыхе говорит, скорее всего, о патологической сонливости. Это веский повод обратить внимание на свое здоровье. В том случае, если человек может побороть желание прилечь днем, то речь идет о физиологической дневной сонливости.

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«Патологическую дневную сонливость, как правило, трудно преодолеть. Она может возникать при эндокринных и обменных нарушениях, болезнях печени и почек», — сообщила медик.

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Кроме того, на патологическую сонливость оказывает влияние передозировка седативных, противопаркинсонических и противоэпилептических препаратов, спазмолитиков, антигипертензивных средств.

Демьяновская порекомендовала людям с подобной проблемой сдать общий анализ крови и проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы. Также можно пройти исследование на биохимический анализ крови.