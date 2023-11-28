Здоровье 28 ноября 2023, 17:28 Врач Демьяновская назвала проблемы с речью и памятью ранними признаками деменции

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Проблемы с речью и памятью и невозможность сконцентрироваться на своих мыслях могут стать признаками развития деменции на ранней стадии. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, у человека также возникают трудности с координацией движений, равновесием. Самые ранние изменения когнитивных функций могут проявиться уже в возрасте 30 лет.

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Врач отметила, что выявить расстройства помогут нейропсихологические тесты, которые оценивают работу основных функций мозга.