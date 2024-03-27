Здоровье 27 марта 2024, 11:01 Врач Демьяновская напомнила, что каждый пятый клещ заражен боррелиозом

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Среди принесенных на проверку клещей в 2023 году у 19% был обнаружен боррелиоз, то есть каждый пятый был опасен для человека. Об этом Life рассказала врач Екатерина Демьяновская.

Она объяснила, что при контакте с инфицированным клещом для человека очень высок риск заразиться. Поэтому нужно быть особенно осторожными сейчас, потому что скоро они войдут в активную фазу.

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«На начальных стадиях симптомы болезни Лайма неспецифичны: человек может подумать, что это обычная простуда. У него появляются утомляемость, головная боль и головокружение, мышечная слабость, боль в суставах», — добавила врач.

Она подчеркнула, что также может повыситься температура. Если место укуса сильно покраснело в сочетании с вышеперечисленными симптомами, то стоит немедленно обратиться к специалисту. Если боррелиоз не лечить, то это грозит очень серьезными последствиями, вплоть до поражения нервной и сердечно-сосудистой системы.

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