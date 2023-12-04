Здоровье 04 декабря 2023, 15:23 Врач Демьяновская: дыхание ртом зимой грозит повреждением зубной эмали

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Холодный воздух зимой может навредить зубной эмали, поэтому на морозе следует избегать дыхания ртом. Об этом сообщила врач Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

По словам специалиста, на эмали из-за холода появляются микроскопические трещины, их заселяют бактерии зубного налета. Это, в свою очередь, может привести к развитию кариеса, воспалению десен и даже разрушению зубов.

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Чтобы избежать таких неприятных последствий, врач посоветовала стараться поменьше говорить на морозе и закрывать рот шарфом.