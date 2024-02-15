Здоровье 15 февраля 2024, 19:09 Врач Демьяновская: чрезмерное увлечение компьютером и гаджетами снижает когнитивные способности

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При длительном злоупотреблении компьютером и гаджетами у человека снижаются когнитивные способности и активность систем долговременной памяти. Об этом рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

По словам специалиста, у геймеров страдают психико-эмоциональный статус и центральная нервная система. Зависимые от компьютера часто испытывают стресс, эмоциональные потрясения и перепады настроения, сообщил сайт «Крым 24».

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Кроме того, длительное нахождение в сидячем положении приводит к развитию гиподинамии, это повышает риски набора лишнего веса, отметила врач.