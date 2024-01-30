Здоровье 30 января 2024, 18:16 Врач Демчинский: чипы Neuralink особенно нужны для реабилитации людей с нарушением двигательных функций рук

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Компания Илона Маска первая в мире успешно вживила в человеческий мозг чип Neuralink, способный считывать мысли. Такие импланты особенно нужны для реабилитации людей с нарушением двигательных функций рук, сообщил Андрей Демчинский в беседе со «Звездой».

По словам специалиста, подобные нейроимпланты устанавливаются в ткань мозга для того, чтобы считывать с нее сигнал. Так, у людей с нарушениями двигательных функций рук будет считываться намерение напечатать или поднять конечность.

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Врач также назвал первую операцию по вживлению чипа важным событием для системы здравоохранения и помощи людям с ограниченными возможностями.