Здоровье 12 мая 2023, 00:51 Врач Деккер рассказала, какие каши помогут похудеть Врач Деккер посоветовала есть гречневую кашу для похудения

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Каша является очень полезным продуктом, который, к тому же, помогает избавиться от лишнего веса. Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, какую кашу стоит употреблять для потери лишних килограммов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам медика, каша содержит большое количество клетчатки и белков. Благодаря этим компонентам организм на протяжении длительного срока испытывает чувство сытости. Самыми полезными при этом являются гречневая, овсяная и ячневая каши, написали «Народные новости».

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«Для завтрака следует выбирать каши из цельного зерна: овсянку, гречневую, ячневую, рисовую. Они содержат больше питательных веществ, чем каши из обработанных зерен», — отметила Деккер.