Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы | 360°

Здоровье 07 сентября 2022, 21:30 Поделиться Telegram

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Viber Врач Деева посоветовала не давать детям сосиски и наггетсы

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Некоторые продукты могут быть опасны для здоровья детей. Кандидат медицинских наук Евгения Деева рассказала, какую еду не стоит давать детям. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, детям не стоит употреблять мясосодержащие продукты. Медик пояснила, что они содержат в себе недостаточное количество белка. При этом маленькое количество этого вещества способно замедлить рост и развитие молодого организма.

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«Необходимо сбалансированное питание с достаточным количеством белков животного происхождения. 10-15% белка, суточный рацион ребенка должен состоять на две трети из животных белков», — рассказала эксперт.

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