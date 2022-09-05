Здоровье 05 сентября 2022, 12:24 Поделиться Telegram

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Viber Врач Деева назвала признаки симуляции болезни ребенком

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Кандидат медицинских наук Евгения Деева объяснила, по каким признакам можно выяснить, что ребенок симулирует болезнь. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она уточнила, что не стоит руководствоваться только цифрой на градуснике. Следует смотреть на совокупность симптомов.

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Также нужно внимательно слушать, что говорит сам ребенок и следить за его расписанием в школе. Если он внезапно почувствовал себя плохо перед контрольной работой — есть вероятность, что он просто не хочет идти в школу, заключила Деева.

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