Здоровье 21 ноября 2022, 21:36 Врач Дедов рассказал, как избежать травм во время катания на тюбинге Врач Дедов предложил тщательно выбирать место для катания на тюбинге, чтобы избежать травм

Читать 360tv в

Тюбинг является довольно опасным развлечением, так как во время спуска человек не способен контролировать траекторию его движения. Врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов рассказал, как избежать травм во время спуска, передала «Вечерняя Москва».

Реклама

В 2021 году, напомнил специалист, произошло много смертельных случаев во время катания на тюбинге. Дедов посоветовал выбирать специально предназначенные для тюбинга трассы. Лучше отказаться от такого развлечения в лесу, так как существует риск врезаться в дерево.