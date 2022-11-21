21 ноября 2022, 21:36
Врач Дедов рассказал, как избежать травм во время катания на тюбинге
Врач Дедов предложил тщательно выбирать место для катания на тюбинге, чтобы избежать травм
Тюбинг является довольно опасным развлечением, так как во время спуска человек не способен контролировать траекторию его движения. Врач-травматолог и ортопед Сергей Дедов рассказал, как избежать травм во время спуска, передала «Вечерняя Москва».
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В 2021 году, напомнил специалист, произошло много смертельных случаев во время катания на тюбинге. Дедов посоветовал выбирать специально предназначенные для тюбинга трассы. Лучше отказаться от такого развлечения в лесу, так как существует риск врезаться в дерево.
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