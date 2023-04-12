12 апреля 2023, 14:33
Врач Давыденко: стрессы негативно влияют на женское здоровье
Внешние факторы могут оказывать негативное влияние на состояние женского здоровья и работу репродуктивной системы. Об этом сообщила акушер-гинеколог Наталья Давыденко в беседе с Life.
По словам специалиста, для поддержания женского здоровья необходимо заниматься спортом и правильно питаться. Для благоприятной работы репродуктивной системы следует избегать стрессовых ситуаций и укреплять свой иммунитет.
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Врач отметила, что факторами риска для женского здоровья также являются травмы и вредная профессия.
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