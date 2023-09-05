Здоровье 05 сентября 2023, 11:44 Врач Давыденко: лубриканты снижают вероятность зачатия

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При планировании беременности паре лучше отказаться от использования лубрикантов, они способны снизить вероятность зачатия. Об этом сообщила акушер-гинеколог Наталья Давыденко в беседе с «Газетой.ru».

По словам врача, специальные смазки на водной и силиконовой основе ухудшают выживаемость сперматозоидов.

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Давыденко отметила, что их число может сократиться на 50% у мужчин после 35 лет, у женщин способность к зачатию также снижается с наступлением этого возраста, сообщил сайт kp.ru.