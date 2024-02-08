Здоровье 08 февраля 2024, 18:46 Врач Давидян: регулярные осмотры у стоматолога помогут своевременно выявить болезни

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Стоматолога необходимо ругелярно посещать даже тогда, когда человека ничего не беспокоит. Это поможет своевременно выявить болезни полости рта, сообщил врач-стоматолог Арам Давидян сайту «Страсти».

По словам специалиста, лечащего врача следует посещать как минимум раз в полгода. На приеме стоматолог проверит состояние зубов, десен и при необходимости выполнит рентгеновские снимки, сообщила Общественная Служба Новостей.

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«Чтобы полностью убрать с зубов бактериальную пленку, необходима профилактическая чистка в стоматологической клинике. Процедуру нужно проводить раз в полгода, но при наличии заболеваний десен и пародонта это делается чаще», — отметил Давидян.