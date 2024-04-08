Здоровье 08 апреля 2024, 13:00 Врач Данилова: за рабочим столом следует избегать наклона корпуса вперед

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Неправильное положение тела за рабочим столом может привести к проблемам со здоровьем. Так, следует стараться не сутулиться и избегать наклона корпуса вперед, сообщила врач ЛФК медицинской компании СберЗдоровье Римма Данилова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, такое неправильное положение способствует смещению головы вперед от центра тяжести, из-за чего возрастает нагрузка на позвоночник. За рабочим столом плечи человека должны быть опущены, спина прямая и обязательно с опорой.

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«Очень полезно хотя бы раз в час сделать гимнастику для плечевого пояса. Рекомендовано один-два раза в неделю выполнять полноценную растяжку грудных мышц под наблюдением специалиста», — отметила Данилова.