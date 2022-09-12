Врач Данилов: человеку с асфиксией поможет прием Геймлиха | 360°

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Врач Данилов: человеку с асфиксией поможет прием Геймлиха

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Заместитель главного врача Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Евгений Данилов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, как помочь человеку, который начал задыхаться.

По его словам, если асфиксия произошла из-за попадания в дыхательные пути инородного тела, необходимо применить прием Геймлиха.

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«Причин асфиксии масса. Если это на фоне заболеваний внутренних органов, патология легких или сердца, здесь пациенты знают о своей патологии, им необходимо принять препараты, а также нужен доступ свежего воздуха и обратиться за помощью. А бывает внезапно возникшая асфиксия в результате попадания инородных тел в дыхательные пути. Тут необходимо принять меры по извлечению этих тел <…>», — сказал медик.

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Врач уточнил, что можно наклонить пациента вперед и проделать удары в межлопаточную область ладонью, а можно выполнить прием Геймлиха. То есть встать сзади пациента, обхватить его руками спереди, нажать на эпигастральную область по направлению к голове и наклонить его.

Медик предупредил, что для выполнения приема Геймлиха потребуется достаточная физическая сила.

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