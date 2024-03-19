Здоровье 19 марта 2024, 14:26 Врач Данилина рассказала о возвращении зрения 73-летней пациентке с помощью ультразвука

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Заведующая офтальмологическим отделением Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. Наталья Данилина в беседе с NEWS.ru рассказала историю возвращения зрения 73-летней пациентке с помощью современных методов лечения.

Во время операции хирурги создали искусственный канал оттока жидкости для нормализации внутриглазного давления, а затем с помощью ультразвука разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный. Таким образом на незрячем глазу зрение было восстановлено с 0% до 70%, а на другом — с 10% до 100%.

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Как пояснила Данилина, женщина часто загорала без солнцезащитных очков. У нее диагностировали травматическую катаракту и глаукому.