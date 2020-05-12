Врач дала советы метеозависимым россиянам

По ее словам, для гипертоников «первое в рекомендациях — ограничение потребления поваренной соли до пяти миллиграмм в день».

При этом гипотоникам соль употреблять можно и даже нужно. Также Уразова рекомендовала отказаться от алкоголя и курения и не пренебрегать физическими нагрузками хотя бы в домашних условиях.

Ранее синоптики спрогнозировали неоднородное лето в России. Оно будет теплым, но не обойдется и без периодических похолоданий. Прогноз Гидрометцентра.