Врач дала советы метеозависимым россиянам
Метеозависимым людям следует особенно тщательно заботиться о своем здоровье во время перепадов погоды. Об этом сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на врача-терапевта Наталью Уразову.
По ее словам, для гипертоников «первое в рекомендациях — ограничение потребления поваренной соли до пяти миллиграмм в день».
При этом гипотоникам соль употреблять можно и даже нужно. Также Уразова рекомендовала отказаться от алкоголя и курения и не пренебрегать физическими нагрузками хотя бы в домашних условиях.
Ранее синоптики спрогнозировали неоднородное лето в России. Оно будет теплым, но не обойдется и без периодических похолоданий. Прогноз Гидрометцентра.