Врач дала советы людям с метеозависимостью

«Особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. Поэтому, если вы не уверены в причинах ухудшившегося состояния, необходимо пройти обследование у врача, ведь дискомфорт может быть вызван не только переменчивой погодой, но и заболеваниями позвоночника, другими проблемами», — посоветовала Алексеева.

Специалист подчеркнула, что легче всего перепады температуры и изменения погоды переживают дети, так как у них хорошо развиты адаптивные способности, а тяжелее всего перепады переносят пожилые люди.

Считается, что метеочувствительность зависит от психоэмоционального типа пациента. Помимо этого влияние оказывают конституциональные особенности и основные заболевания. Особо сильно сказываются на метеозависимости сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония.

Лучшее лечение метеозависимости — находиться дома. Необходимо ограничить просмотр телевизора и использование телефона.