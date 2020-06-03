    03 июня 2020, 20:52

    Врач дала советы людям с метеозависимостью

    Анастасия Кременчугская

    Лариса Алексеева, терапевт, побеседовала с «Вечерней Москвой». В интервью затронули такую тему, как метеозависимость. В данный момент это очень актуальная проблема для москвичей, так как наблюдаются постоянные перепады температуры.

    «Особенность болей при метеочувствительности в том, что они практически неотличимы от боли при хронических заболеваниях. Поэтому, если вы не уверены в причинах ухудшившегося состояния, необходимо пройти обследование у врача, ведь дискомфорт может быть вызван не только переменчивой погодой, но и заболеваниями позвоночника, другими проблемами», — посоветовала Алексеева.

    Специалист подчеркнула, что легче всего перепады температуры и изменения погоды переживают дети, так как у них хорошо развиты адаптивные способности, а тяжелее всего перепады переносят пожилые люди.

    Считается, что метеочувствительность зависит от психоэмоционального типа пациента. Помимо этого влияние оказывают конституциональные особенности и основные заболевания. Особо сильно сказываются на метеозависимости сахарный диабет, гипертония, заболевания суставов, вегетососудистая дистония.

    Лучшее лечение метеозависимости — находиться дома. Необходимо ограничить просмотр телевизора и использование телефона.