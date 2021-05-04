Врач дал советы по защите от клещей

Врач-дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, что нужно делать, чтобы избежать укуса клеща в лесу. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным сайта «Политика сегодня», он отметил, что в первую очередь следует уделить внимание одежде. Нужно постараться избегать открытых участков тела. Надевать рубашку с длинными рукавами, которые нужно закрепить на запястьях резинкой. Саму рубашку лучше заправить в брюки. Голову стоит закрыть косынкой или капюшоном.

«Желательно, чтобы на вас был энцефалитный костюм, противоклещевой, он же антикомариный. Поэтому, если мы можем рекомендовать завести себе такой, для тех, кто лес посещает регулярно», — рассказал Дубинин.

Также он добавил, что после возвращения домой вещи нужно обрабатывать специальными средствами, на случай, если к ним прицепился клещ.

Перед походом в лес детей и питомцев необходимо обработать средствами от насекомых. Для предупреждения развития клещевого энцефалита существует вакцина. Прививать рекомендуется всех детей старше одного года, которые отдыхают или живут в местах, где водятся клещи. При этом не стоит забывать и о правилах пребывания на природе.