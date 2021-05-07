Врач дал советы по восстановлению после коронавируса

Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что при восстановлении после коронавируса нужно действовать постепенно. Об этом сообщил «Мир 24».

Он рекомендовал начинать с небольших пеших прогулок и со временем увеличивать продолжительность.

«В самом начале реабилитации рекомендуется, чтобы рядом был кто-то еще, кто в случае чего может помочь, потому что энергия кончается внезапно и непредсказуемо», — добавил врач.

Также Водовозов посоветовал дыхательную гимнастику для нормализации работы легких.