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    07 мая 2021, 14:45

    Врач дал советы по восстановлению после коронавируса

    Дарья Морозова

    Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что при восстановлении после коронавируса нужно действовать постепенно. Об этом сообщил «Мир 24».

    Он рекомендовал начинать с небольших пеших прогулок и со временем увеличивать продолжительность.

    «В самом начале реабилитации рекомендуется, чтобы рядом был кто-то еще, кто в случае чего может помочь, потому что энергия кончается внезапно и непредсказуемо», — добавил врач.

    Также Водовозов посоветовал дыхательную гимнастику для нормализации работы легких.