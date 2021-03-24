Врач дал советы по профилактике деменции

Геронтолог Юрий Конев назвал способы профилактики деменции. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он сказал, что препаратов, которые бы снизили риск ее развития, на самом деле нет. Нет исследований, которые доказывали бы их эффективность. Профилактикой этого заболевания может быть только здоровый образ жизни.

«Это наскучивший и набивший всем оскомину здоровый образ жизни: рациональное питание, режим труда и отдыха. Казалось бы, это обычные вещи, но других рекомендаций практически и нет. Все-таки в какой-то мере этим удается отсрочить деменцию», — сказал Конев.

Также он добавил, что необходимы регулярные физические нагрузки. Жители мегаполисов страдают от недостатка двигательной активности, что являет фактором риска развития деменции, пояснил он. Никаких специальных средств, которые предотвращают ее, пока не изобрели.

«Выпил таблетку — и у тебя деменции нет. Но ничего такого пока не существует. Чтобы она как можно позже возникла, надо трудиться самому. А все средства профилактики очень просты», — заключил Конев.