Врач дал советы по правильному новогоднему досугу

Новогодние каникулы для россиян в этом году пройдут в период с 1 по 10 января. В связи с такими длинными выходными врач посоветовала не вредить себе, а провести время с пользой.

«Самая главная тенденция, которая свойственна абсолютно всем в новогодние праздники, это переедание. Новый год для нас — сакральный праздник, еще со времен СССР к нему очень тщательно готовились, особенно это касалось новогоднего стола, он должен был ломиться. „Оливье“, „Селедка под шубой“, деликатесы и вкусности присутствуют и сегодня почти у каждого россиянина на новогоднем столе. Зачастую люди себя перестают контролировать, видя столько еды, и передают», — пояснила Гонт.

По словам специалиста, после новогодних перееданий у многих появляются проблемы с поджелудочной и интоксикация из-за чрезмерного употребления алкоголя. Медик советует не есть салаты, в которых много майонеза и колбасы. Если этого никак не избежать, то стоит употреблять пищевые ферменты.

Помимо правильного питания, важно активно проводить праздники. Можно поехать на российские горнолыжные курорты, погулять в парках, заниматься спортом и всем, что полезно для здоровья. Это также поможет убрать остатки переедания и большого количества алкоголя.