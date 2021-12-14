Врач дал советы по подготовке к Новому году людям с заболеваниями сердца

Заведующая кардиологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова Марина Лубашевская рассказала, как людям с проблемами сердца и с повышенным давлением обезопасить себя в новогодние праздники. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, не надо забывать в период праздников употреблять лекарства, которые ранее были назначены лечащим врачом. Несколько таких пропусков грозит обострениями заболеваний. Кроме того, стоит быть острожными с алкоголем и соленьями.

«Конечно, в новогоднюю ночь, когда стол ломится от вкусностей, трудно удержаться от того, чтобы от души поесть. Но, как правило это еда далека от диетической, а избыток соли в копченостях, маринадах и салатах спровоцирует задержку жидкости в организме, соответственно даст дополнительную нагрузку на сердце и может привести к повышению давления», — рассказала Лубашевская.

Также специалист посоветовала держать рядом тонометр. Высокое давление, по ее словам, может обернуться летальным исходом, поэтому его всегда нужно контролировать. Еще одним важным пунктом для людей, страдающих заболеваниями сердца, Лубашевская назвала пешие прогулки.

«Регулярные прогулки, хотя бы минут по тридцать в день, помогают снизить риск проблем с сердцем и сосудами, а также вероятность смерти от инфаркта и других сердечных заболеваний», — заключила специалист.