Врач дал советы по детоксу организма после праздников
Она раскритиковала модные детокс программы, которые продаются сейчас. По ее словам, они не приносят ожидаемой пользы организму. Врач уточнила, что их главный тезис, что в организме якобы накапливаются токсичные вещества. На самом же деле, большая часть вредных веществ перерабатывается внутренними органами.
Также Евдокимова дала советы, как разгрузить организм после новогодних праздников с большим количеством еды и алкоголя.
В первую очередь следует употреблять в пищу полезные продукты. Овощи и фрукты, в которых много клетчатки, рыбу. Также следует ограничить количество сахара. Норму алкоголя также важно соблюдать: не более 150 миллилитров вина, 300 — пива или 45 — крепких напитков.
Также лучше уменьшить количество времени, которое проводится интернете, до пары часов в день. Вместо этого нужно побольше гулять на свежем воздухе и проводить время с семьей и друзьями.