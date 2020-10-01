Врач дал советы пенсионерам на карантине

Для избежания мышечной слабости, потери мышечной массы и падений пенсионерам важно поддерживать физическую активность в любых условиях.

«Если нет возможности выйти на улицу, как это было в период самоизоляции, нужно тренироваться дома. Достаточно выполнять несколько несложных упражнений по 10-15 минут в день», — посоветовала Рунихина.

Пожилым людям было непросто и с психологической точки зрения. По этой причине специалисты рекомендуют обучить своих близких простейшим навыкам общения с компьютером, планшетом или смартфоном, подключить эти устройства к интернету.

Врачи-гериатры дали советы представителям старшего поколения на время карантина. Они советуют как можно чаще ставить на стол свежеприготовленную еду. Это полезно для пищеварительной системы, а еще это хороший способ занять время. Помимо этого пенсионерам напоминают о необходимости каждый день есть белок. Он важен для поддержания мышечной массы.

Кроме того, благодаря интернету можно изучать интересные темы. Такое времяпрепровождение улучшит настроение и не даст впасть в уныние. Например, стоит порисовать, составить семейные архивы, фотоальбомы, книгу рецептов.

Еще важно разработать комплекс домашних физических нагрузок. Людям старшего возраста особенно нужно уделять внимание упражнениям на укрепление мышечной силы и тренировку баланса. А с бессонницей поможет справиться совет не смотреть телевизор, не сидеть за компьютером и не «залипать» в смартфоне хотя бы за 30 минут до сна.

День пожилого человека отмечается 1 октября.