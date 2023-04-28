28 апреля 2023, 17:49
Врач дал советы мужчинам, как с возрастом сохранить светлый ум
Невролог Новоселов: необходимо уже в молодом возрасте отказаться от курения
Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с изданием «Взгляд» рассказал, что отсрочить деменцию у мужчин поможет отказ от курения в молодом возрасте, а также подвижный образ жизни.
Перечисляя другие советы, как в зрелом возрасте сохранить светлый ум, медик порекомендовал придерживаться средиземноморской диеты и регулярно заниматься мозговой активностью.
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«Лучшей профилактикой деменции является физическая активность, причем она должна быть достаточного объема и достаточной мощности. Ничего лучше пока наукой во всем мире не создано», — подчеркнул специалист.
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