Здоровье 28 апреля 2023, 17:49 Врач дал советы мужчинам, как с возрастом сохранить светлый ум Невролог Новоселов: необходимо уже в молодом возрасте отказаться от курения

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Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог Валерий Новоселов в беседе с изданием «Взгляд» рассказал, что отсрочить деменцию у мужчин поможет отказ от курения в молодом возрасте, а также подвижный образ жизни.

Перечисляя другие советы, как в зрелом возрасте сохранить светлый ум, медик порекомендовал придерживаться средиземноморской диеты и регулярно заниматься мозговой активностью.

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«Лучшей профилактикой деменции является физическая активность, причем она должна быть достаточного объема и достаточной мощности. Ничего лучше пока наукой во всем мире не создано», — подчеркнул специалист.