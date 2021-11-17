Врач дал советы метеозависимым, как улучшить самочувствие при перепадах давления

Врач Марина Орлова дала советы метеозависимым людям, чтобы при перепадах давления они могли улучшить свое самочувствие. Об этом сообщила газета «Вечерняя Москва».

По ее словам, метеозависимость — это больше психологическая проблема, чем физиологическая.

Орлова рассказала, что гипотоники при перепадах давления обычно страдают от головокружения, тошноты, слабости. В этом случае следует полежать, расположившись так, чтобы ноги находились выше головы. Также следует побольше пить и можно принимать настои трав, которые помогут в этой ситуации: лимонник, женьшень, шиповник.

Помогут небольшие физические нагрузки, вроде йоги и прогулок, регулярное проветривание.

Гипертоникам следует выполнять рекомендации своего врача. При значительном повышении давления нужно принять лекарство.

Также при гипертонии следует следить за питанием: исключить соленое, жирное, жареное.

Из-за резких перепадов температуры также могут быть проблемы у пациентов со стенокардией.

«Резких перепадов следует избегать. Если пациент знает, что он страдает ишемической болезнью сердца, стенокардией, нужно делать выход из помещения постепенно. Если возникает приступ, болит сердце, должна быть таблетка в кармане, нитроглицерин», — рассказала Орлова.