10 января 2023, 17:51
Врач дал советы, как вылечить насморк без лекарств
Эфирные масла помогут вылечить насморк
Многие россияне привыкли сразу же принимать всевозможные лекарства при появлении первых признаков насморка. Однако вылечить неприятный недуг можно при помощи разнообразных действенных методов без принятия медикаментов, сообщил врач-оториноларинголог Николай Коробков в беседе с Life.
По словам специалиста, при возникновении первых признаков насморка можно попробовать промыть нос с использованием воды и морской соли. Также избавиться от насморка можно при помощи специального массажа. Для этого необходимо несколько раз провести от носа к ушам теплыми указательными пальцами.
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Кроме того, в борьбе с насморком способны помочь и эфирные масла. Врач порекомендовал пропитать вату маслом эвкалипта, лаванды, мяты и разложить ее по всей квартире.
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