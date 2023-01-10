Здоровье 10 января 2023, 17:51 Врач дал советы, как вылечить насморк без лекарств Эфирные масла помогут вылечить насморк freepik

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Многие россияне привыкли сразу же принимать всевозможные лекарства при появлении первых признаков насморка. Однако вылечить неприятный недуг можно при помощи разнообразных действенных методов без принятия медикаментов, сообщил врач-оториноларинголог Николай Коробков в беседе с Life.

По словам специалиста, при возникновении первых признаков насморка можно попробовать промыть нос с использованием воды и морской соли. Также избавиться от насморка можно при помощи специального массажа. Для этого необходимо несколько раз провести от носа к ушам теплыми указательными пальцами.

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Кроме того, в борьбе с насморком способны помочь и эфирные масла. Врач порекомендовал пропитать вату маслом эвкалипта, лаванды, мяты и разложить ее по всей квартире.

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