Врач дал советы, как пользоваться санитайзерами детям

К использованию санитайзеров в школах нужно отнестись с осторожностью. При частом использовании они сильно сушат кожу, особенно нежную детскую.

Чем младше ребенок, там более чувствительная у него кожа. А значит, тем больше воздействия на нее окажет антисептическое средство, рассказал педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радиостанции Sputnik.

«Специальных исследований о влиянии санитайзеров на детей не делали. Никогда такой задачи не было, хотя санитайзеры по качеству отличаются», — добавил врач.

Это значит, что никто не может сказать, как именно повлияет на детскую кожу частое использование санитайзеров.

При этом старшие школьники могут обрабатывать руки теми же средствами, что и взрослые, так как у них кожа уже менее чувствительная, чем у тех же первоклашек.

Важно помнить, что нельзя наносить на руки санитайзер каждые 15 минут. Эта рекомендация касается как детей, как и взрослых.

Ранее стало известно, что санитайзеры должны предоставить посетителям кинотеатров, которым разрешили открыться уже 1 августа. Антисептики, соцдистанция и средства защиты у сотрудников — главные условия открытия.