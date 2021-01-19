Врач дал советы, как избежать травм из-за гололеда
Врач травматолог-ортопед Константин Терновой дал советы, как избежать травм во время гололеда. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Он уточнил, что зимой увеличивается количество обращений в травматологию. Чтобы избежать падений, нужно соблюдать осторожность, уточнил он.
«Желательно передвигаться медленно, смотреть под ноги, не говорить по телефону, чтобы обе руки были свободны», — пояснил Терновой.
Врач добавил, что ноги лучше немного согнуть в коленях. Также следует держать руки свободными, чтобы успеть сгруппироваться в случае падения.