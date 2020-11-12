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    12 ноября 2020, 21:47

    Врач дал советы для посещения катков во время коронавируса

    Алена Макаренко

    Заразиться коронавирусом можно во время переобувания в раздевалках ледовых катков. То же самое касается детей, которые любят облизывать лед. Об этом предупредила пульмонолог РНИМУ имени Пирогова Анна Сергеева, сообщила «Газета.ru».
    Врач дал советы для посещения катков во время коронавируса

    На территории катка, в раздевалках и кассах нужно соблюдать масочный режим. После выхода на лед разрешается снять маску. Также важно продезинфицировать руки после помещений. Помимо этого взрослые должны следить за детьми, чтобы те не облизывали поверхности и не ели лед.

    Перед катками будут выстраиваться очереди из-за закрытия многих развлекательных заведений, этого опасается врач. В связи с этим она предложила запустить онлайн-бронирование на сеанс, тогда получится не допустить столпотворения перед кассами и в раздевалках.

    После каждого проката все оборудование и помещения необходимо продезинфицировать.

    Ледовые катки в Москве будут функционировать с учетом требований Роспотребнадзора. На катки будут пускать ограниченное число человек, у которых нет выраженных симптомов инфекции.