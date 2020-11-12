Врач дал советы для посещения катков во время коронавируса

На территории катка, в раздевалках и кассах нужно соблюдать масочный режим. После выхода на лед разрешается снять маску. Также важно продезинфицировать руки после помещений. Помимо этого взрослые должны следить за детьми, чтобы те не облизывали поверхности и не ели лед.

Перед катками будут выстраиваться очереди из-за закрытия многих развлекательных заведений, этого опасается врач. В связи с этим она предложила запустить онлайн-бронирование на сеанс, тогда получится не допустить столпотворения перед кассами и в раздевалках.

После каждого проката все оборудование и помещения необходимо продезинфицировать.

Ледовые катки в Москве будут функционировать с учетом требований Роспотребнадзора. На катки будут пускать ограниченное число человек, у которых нет выраженных симптомов инфекции.