Врач дал советы чувствительным к перепадам температур людям

Российский врач посоветовал тем, кто чутко реагирует на изменения температур, быть физически активными, а также высыпаться, соблюдать принципы правильного питания и стараться избегать факторов дополнительного стресса. Такие советы дал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Людям, которые особенно чувствительны к изменениям температур, следует тренировать сосуды, принимать контрастный душ, регулярно делать зарядку», — сказал врач РИА «Новости».

По словам специалиста, здоровый сон и правильное питание позволят поддерживать иммунитет в тонусе. Помимо этого, он дал еще один совет: есть больше овощей и фруктов, содержащих полезные микроэлементы.

Аномальную погоду предсказали жителям ряда регионов России в феврале. Готовиться к перепадам температур стоит жителям центра Европейской России, Поволжья, северных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, центра и юга Урала, юга Западной Сибири, а также Красноярского края, Чукотки, Камчатки и юга Хабаровского края.