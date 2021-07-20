Врач дал совет людям с высокой потливостью

Врач Андрей Тяжельников рассказал, что людям с повышенным потоотделением нельзя перегреваться. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным ИА Nation News, это связано с риском обезвоживания, изменением густоты крови и образованием тромбов.

«Дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам», — пояснил врач.

Также он рекомендовал пить в жару побольше воды и не забывать о гигиене, так как пот — отличная среда для размножения бактерий.

Ранее диетолог Алексей Ковальков рассказал, какие продукты можно есть вечером без время для здоровья и внешнего вида.

Он отметил, что вечером лучше употреблять в пищу продукты, богатые белком. После 18:00 можно есть мясо, а также яичный белок. Самым подходящим вариантом для ужина являются два обжаренных с помидорами, чесноком и укропом яичных белка. Такое блюдо содержит в себе большое количество аминокислот. Они способны вырабатывать гормон роста.

Если не хочется есть жареное, то яйца можно сварить. А вот желтки вечером употреблять в пищу не стоит.