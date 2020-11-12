facebook_pixel
    12 ноября 2020, 17:10

    Врач дал совет для укрепления иммунитета осенью и зимой

    Алена Макаренко

    Если в квартире включить много лампочек, удастся поднять иммунитет осенью и зимой. Это очень важно в сезон, когда почти нет солнца. Советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась терапевт Лариса Алексеева.
    Врач дал совет для укрепления иммунитета осенью и зимой

    Врач рекомендует не экономить зимой на электричестве. Важно создавать впечатление, что всегда светит солнце.

    «Создавайте хорошее искусственное освещение, пусть горят лампочки. Поднимает настроение желтый и оранжевый цвета», — рассказала она.

    Кроме того, иммунитет укрепят запахи. В этом хорошо помогают мандарины, апельсины и лимоны. Цитрусовые стоит всегда складывать в вазу, отметила «Газета.ru». А еще можно разложить эти плоды по квартире, тем более скоро наступит Новый год.

    Чтобы поднять настроение, специалист также предложила пить утром кофе и есть черный шоколад, надевать яркие вещи.

    В зимний сезон многим людям не хватает витамина D. Врач напомнила также и о важности витаминов В6 и В12. Они укрепляют нервную систему, а в сочетании с витаминами D и С улучшают настроение. Помимо этого в пасмурную погоду выручат походы в солярий. Записаться туда стоит при отсутствии онкологических заболеваний, невусов и других противопоказаний.