Здоровье 25 апреля 2023, 19:24 Врач Дахкильгов объяснил об опасности щербинки между передними зубами Врач Дахкильгов заявил, что щель между зубами открывает доступ к десне

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Несмотря на то, что щербинка между передними зубами выглядит привлекательно, она может быть вредна для состояния здоровья. Такой информацией поделился кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов, сообщила «Общественная служба новостей».

По словам медика, если ширина щербинки больше 1,5 миллиметра, это может быть опасно для десен.

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«Щель между зубами открывает мягкие ткани десны, которые постоянно травмируются при любом надкусывании и жевании. Из-за этого диастема также может увеличиваться», — пояснил врач.

Он подчеркнул, что такое состояние способно спровоцировать пародонтит. Заболевание чревато потерей зубов.