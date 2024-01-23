Здоровье 23 января 2024, 16:16 Врач Дахкильгов: боль при кариесе возникает, когда поражение охватывает твердые ткани эмали и достигает дентина

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Зубная боль при кариесе появляется в том случае, когда поражение охватывает твердые ткани эмали и достигает дентина. Об этом «Газете.Ru» сообщил главный врач немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Сильную боль человек испытывает, когда вызванный кариесом воспалительный процесс достигает пульпы и охватывает нерв. Также боль может появляться после микротравм десен, имеющих нервные окончания, написал kp.ru.

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Определить самостоятельно причину боли в зубах невозможно, для этого нужно идти к доктору, сказал Дахкильгов.