Здоровье 20 декабря 2023, 11:31 Врач Чуланов рассказал, что при ОРВИ опасны физические нагрузки

Читать 360tv в

Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов объяснил, почему нельзя переносить грипп, простуду и ОРВИ на ногах. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам медика, когда человек переносит ОРВИ на ногах, физическая нагрузка заставляет его сердце и другие органы работать на износ. В этом случае возможны серьезные последствия для организма.

Реклама

Он также отметил, что первые три дня болезни желательно провести в постели.

«Успех борьбы организма с инфекцией во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы», — добавил медик.