20 декабря 2023, 11:31
Врач Чуланов рассказал, что при ОРВИ опасны физические нагрузки
Главный инфекционист Минздрава, доктор медицинских наук, профессор Владимир Чуланов объяснил, почему нельзя переносить грипп, простуду и ОРВИ на ногах. Об этом написал сайт kp.ru.
По словам медика, когда человек переносит ОРВИ на ногах, физическая нагрузка заставляет его сердце и другие органы работать на износ. В этом случае возможны серьезные последствия для организма.
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Он также отметил, что первые три дня болезни желательно провести в постели.
«Успех борьбы организма с инфекцией во многом зависит от состояния иммунной системы человека, поэтому необходимо создать оптимальные условия для ее работы», — добавил медик.
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