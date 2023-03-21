Здоровье 21 марта 2023, 15:43 Врач Чудаков развенчал миф о весеннем авитаминозе

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Дефицит необходимых веществ и витаминов в организме человека никак не связан с временем года. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков «Газете.Ru».

По словам специалиста, многие люди испытывают нехватку витаминов на протяжении круглого года. Для восполнения необходимых веществ в организме рекомендуется тщательно следить за своим питанием, добавил врач.

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Как сообщил сайт kp.ru, основными признаками авитаминоза являются повышенная утомляемость, снижение работоспособности и нарушения в работе ЖКТ.

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