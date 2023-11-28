Здоровье 28 ноября 2023, 12:06 Врач Чудаков: растительные масла и сахар ослабляют иммунитет

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Растительные масла, сахар, красное мясо и маринованные продукты способны ослабить иммунитет в осенне-зимний период. Об этом сообщил семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT.

По словам специалиста, такая провоспалительная пища создает неблагоприятную среду в организме и провоцирует различные заболевания. Также работе нервной и иммунной систем вредят недосып, малоподвижный образ жизни и длительный стресс.

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С приходом холодов врач посоветовал включить в рацион продукты с содержанием витаминов группы В и С, цинка и ягоды.