28 ноября 2023, 12:06
Врач Чудаков: растительные масла и сахар ослабляют иммунитет
Растительные масла, сахар, красное мясо и маринованные продукты способны ослабить иммунитет в осенне-зимний период. Об этом сообщил семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT.
По словам специалиста, такая провоспалительная пища создает неблагоприятную среду в организме и провоцирует различные заболевания. Также работе нервной и иммунной систем вредят недосып, малоподвижный образ жизни и длительный стресс.
Реклама
С приходом холодов врач посоветовал включить в рацион продукты с содержанием витаминов группы В и С, цинка и ягоды.
Врачи
Продукты
Реклама
Реклама