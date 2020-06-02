    02 июня 2020, 13:31

    Врач: чрезмерная дезинфекция рук опасна

    Анастасия Кременчугская

    Андрей Продеус, главный педиатр Детской городской клинической больницы № 9 им. Г. Н. Сперанского, заведующий кафедрой факультетской педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова, в беседе с сайтом NEWS.ru рассказал, что чрезмерное употребление антисептика для рук может принести вред. Во время пандемии коронавируса это очень актуальная проблема.
    Врач: чрезмерная дезинфекция рук опасна

    По словам врача, несмотря на пандемию коронавируса, не стоит постоянно пшикать руки антисептиком или обрабатывать дом каждый два часа хлоросодержащими средствами. Во всем нужно придерживаться золотой середины. Продеус отметил, что излишняя гигиена способна даже нанести вред организму. Например, она может привести «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов».

    «На коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства воздействуют на них таким образом, что слабые погибают, а сильные остаются. Например, из тысячи выживут десять самых устойчивых и размножатся. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами», — пояснил эксперт.

    Любая бактерия сможет проникнуть в организм еще легче и быстрее, и ни мыло, ни антисептик ей не помешают. Из-за этого увеличивается вероятность заболеть.Поэтому врач рекомендует обойтись разумными мерами безопасности в борьбе с коронавирусом.