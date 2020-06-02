Врач: чрезмерная дезинфекция рук опасна

По словам врача, несмотря на пандемию коронавируса, не стоит постоянно пшикать руки антисептиком или обрабатывать дом каждый два часа хлоросодержащими средствами. Во всем нужно придерживаться золотой середины. Продеус отметил, что излишняя гигиена способна даже нанести вред организму. Например, она может привести «к отбору очень нехороших, устойчивых для обработки бактериальных штаммов микроорганизмов».

«На коже живут тысячи разных бактерий. Агрессивные средства воздействуют на них таким образом, что слабые погибают, а сильные остаются. Например, из тысячи выживут десять самых устойчивых и размножатся. Постепенно они станут неуязвимыми перед любыми антибактериальными средствами», — пояснил эксперт.

Любая бактерия сможет проникнуть в организм еще легче и быстрее, и ни мыло, ни антисептик ей не помешают. Из-за этого увеличивается вероятность заболеть.Поэтому врач рекомендует обойтись разумными мерами безопасности в борьбе с коронавирусом.