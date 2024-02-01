Здоровье 01 февраля 2024, 14:53 Врач Чижикова: избыток сахара в рационе провоцирует развитие воспаления в организме

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Чрезмерное употребление сахара провоцирует развитие воспалительных процессов в организме. Это, в свою очередь, может привести к ожирению и сахарному диабету второго типа, сообщила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, большое количество сладостей в рационе нагружает организм лишними углеводами, это грозит нарушениями в работе пищеварительной системы. Кроме того, стимулировать воспалительные процессы в организме могут кукурузное, подсолнечное и арахисовое масла, сообщил RT.

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«Также причиной воспалений являются трансжиры. Они содержатся в больших количествах в переработанных и жареных продуктах», — отметила Чижикова.