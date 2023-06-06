Здоровье 06 июня 2023, 13:42 Врач Чистякова рассказала, почему не стоит полностью отказываться от соли Врач Чистякова: полный отказ от употребления соли приведет к смертельному исходу

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Спортивный врач Александра Чистякова в разговоре изданием Lenta.ru рассказала, что полный отказ от употребления соли может привести к смертельному исходу. По ее словам, ионы кальция, натрия и калия, которые содержатся в соли, поддерживают жизнь каждой клетки человеческого организма.

Если человек решит полностью отказаться от употребления продукта, то запасов организма хватит на 12 дней. Об этом, как заметила специалист, свидетельствуют результаты многих научных исследований, написала «Политика сегодня».

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Нехватка соли в организме может спровоцировать головокружения, слабость в мышцах и даже судороги, добавила Чистякова.