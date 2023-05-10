Здоровье 10 мая 2023, 13:41 Врач Чистякова предупредила, что чистка сосудов народными средствами может привести к проблемам с ЖКТ

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Многие люди пытаются очистить сосуды народными средствами, чтобы избежать атеросклероза, а в итоге лишь зарабатывают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Об этом Lenta.ru рассказала врач Александра Чистякова.

По ее словам, люди пьют настои на чесноке и имбире, чтобы очистить сосуды от холестериновых бляшек. Но в итоге эти средства лишь раздражают ЖКТ, вызывая дискомфорт и нарушая в его работу.

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Как добавили «Народные новости», не стоит заниматься самодиагностикой и самолечением. Лучше обратиться к врачу, пройти обследование и следовать его рекомендациям.

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